جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثتين لرجل وامرأة في الشرقية

عثر أهالي كفر صقر بمحافظة الشرقية على جثتين لرجل وامرأة داخل سيارة ملاكي بشارع عام في ظروف غامضة وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالعثور على جثتين لرجل وامرأة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين لرجل وامرأة داخل سيارة ملاكي في شارع عام في دائرة مركز كفر صقر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر صقر وبرفقتها سيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وأسباب وملابسات الواقعة.

تكثيف الجهود لكشف الملابسات

فيما وجه مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح بتكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على جثتي السيدة والرجل داخل سيارة في شارع عام.