حبس المتهم بقتل شقيقه في الشرقية.. «تخلص منه وأبلغ الشرطة»

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس متهم بقتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة شاب في مسكنه

كانت مديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء محمد صلاح، تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز الزقازيق، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى «كريم أ ع ف»، 20 عاما، مذبوحا داخل مسكنه في ظروف غامضة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شقيق الشاب هو الذي عثر على جثته داخل منزل الأسرة في قرية النحاس.

ونقلت الجثة إلى مشرحة الزقازيق العام لمعرفة الصفة التشريحية، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، وبيان ما به من إصابات وسبب الوفاة.

القبض على المتهم

وشكلت الأجهزة الأمنية فريقا أمنيا للتحقيق في الواقعة، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه لوجود خلافات بينهما، وأنه ادعى العثور عليه مذبوحا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رأي قانون العقوبات

من جانبه قال مجدي الغمري، المحامي بالاستىناف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 230 من قانون العقوبات المصري تنص على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأضاف أن مادة 231 تنص على ان الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.