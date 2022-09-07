رفع الرايات السوداء على شواطئ مطروح المفتوحة بعد غرق 3 أشخاص

رفع العاملون على الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير في مدينة مرسى مطروح الرايات السوداء، بعد استمرار عدم استقرار البحر، معلنين عن منع نزول مياه البحر نهائياً بسبب ارتفاع الأمواج ووجود سحب في البحر، وارتفاع المد والجزر، وجرى إغلاق الشواطئ الواقعة غرب مطروح، وإعلان حالة الطوارئ على الشواطئ، بعد غرق ثلاثة أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

الشواطئ المغلقة في مطروح

وتم إغلاق 3 شواطئ مسؤول عنها غرب مرسى مطروح، وهى:« شاطئ أم الرخم وشاطئ مالديف الأبيض، وشاطئ ثالث بجوارها»، حسب سالم دواس مشرف على شواطئ مفتوحة على البحر الكبير لـ«الوطن»، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج ووجود نوة في البحر ما أدى إلى منع نزول أي مواطن البحر لحين استقرار الأحوال الجوية مرة أخرى، وعودة الأمور لطبيعتها، مضيفا: «نحن نعمل لمصلحة المواطنين من مصطافي مطروح، للحفاظ على أرواحهم، وهي أهم شيء من أي مكاسب مادية من وراء إيجار الشماسي أو الأنشطة المختلفة على البحر، وسيتم فتح الشواطئ مرة أخرى بعد استقرارها تماماً».

شواطئ مغلقة في مطروح

وشهدت شواطئ مطروح المفتوحة غلق ومنع نزول المواطنين، اليوم الأربعاء، وهي شواطئ عجيبة والأبيض وأم الرخم، والشواطئ المفتوحة على الكورنيش الجديد، من بورتو مطروح بطول 9 كم شواطئ، ومينا حشيش والرميلة.

شواطئ بديلة لنزول البحر

وأعلن مجلس مدينة مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن وجود شواطئ بديلة للشواطئ غير المستقرة متاح بها النزول للمصطافين، منها شاطئ روميل، وشاطئ باب البحر وشاطئ الباسنت وشاطئ النخيل وشاطئ الليدو، ووجود غطاسين من شركة الغطس المتعاقد عليها مجلس المدينة وجميع الخدمات عليها، لحين استقرار حالة البحر، وإعادة تشغيل الشواطئ المفتوحة.

غرق شابين وفتاة

كانت بعض شواطئ مطروح قد شهدت غرق 3 شباب خلال الـ24 ساعة الأخيرة منهم شاب في شاطىء الأصيل وشاب في شاطىء المروة، وفتاة في شاطئ بلوبيتش، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف جهات التحقيق.