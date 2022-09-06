طقس اليوم في مطروح.. توقعات بسقوط أمطار وهبوب الرياح

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار، اليوم، على بعض المناطق المطلة على السواحل الشمالية الغربية من الإسكندرية شرقاً وحتى السلوم غربا، مرورًا بمناطق الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الطقس

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم، إذ يصاحب توقعات سقوط الأمطار على المدن المطلة علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والمدن المطلة على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط ما بين مترين إلى 3 أمتار، ووجود غيوم في المدن الساحلية.

عدم استقرار حالة البحر

وأثرت حركة نشاط الرياح علة حالة البحر المتوسط، وقال الحاج منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح، لـ«الوطن»، ما تسبب في ارتفاع الأمواج، وعدم استقرار البحر، وارتفاع المد والجزر، ما يؤثر على حركة الصيد، وعدم خروج الصيادين من مواني مطروح الثلاثة «ميناء مطروح الشرقي، والميناء الغربي، وميناء السلوم»، مؤكدا عدم استخراج تصاريح سروح الصيد ؛للحفاظ على أرواح الصيادين، لحين عودة استقرار حالة البحر مرة أخرى، وسيتم بعدها استئناف نشاط الصيد علي سواحل مطروح حتى السلوم.

وأضاف الفردي: «نبهنا على الصيادين الموجودين في البحر للصيد من الإسكندرية للسلوم منذ أيام التوجه لأقرب ميناء لهم، والتوقف حتى يستقر البحر مرة أخرى حفاظا على المراكب والبحارة».