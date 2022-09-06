منع نزول المصطافين بـ9 شواطئ مفتوحة في مطروح لارتفاع الأمواج.. منها عجيبة

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح حظر نزول المواطنين إلى 9 شواطئ مفتوحة على البحر الكبير بدون ألسنة أو خلجان وحواجز خرسانية؛ بسبب ارتفاع الأمواج بها، نتيجة نشاط الرياح على سواحل البحر الأبيض المتوسط؛ لمنع الغرق والحفاظ على أرواح المواطنين من المصطافين خاصة في ظل الزحام الشديد الذي تشهده مطروح خلال هذه الأيام.

عدم استقرار حالة البحر

وقال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، لـ"الوطن"، إن هناك توجيهات من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بمنع نزول المصطافين إلى البحر في الشواطئ المفتوحة، خلال أيام عدم استقرار حالة البحر، وتوجيههم إلى الشواطىء المستقرة، للحفاظ على حياة المواطنين ومنع الغرق حتى لا يتعرض أى مواطن للخطر، موضحا أن دورهم هو تنفيذ ذلك لحين استقرار حالة البحر مرة أخرى.

تحذيرات الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية من ارتفاع الأمواج في البحر على السواحل الشمالية الغربية للبلاد في البحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار، بسبب نشاط الرياح، وكذا تأثيرها على حركة الملاحة البحرية.

أسماء الشواطئ المفتوحة الممنوع نزولها بمطروح

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن شواطئ مطروح المفتوحة الممنوع نزولها بمطروح لعدم استقرارها 9 شواطئ وهي: عجيبة، وأم الرخم، والأبيض العام، وزمردة الأبيض، ولؤلؤة الأبيض، والشواطىء المفتوحة علي الكورنيش الجديد من بورتو مطروح وحتى قرية القصر، بطول 9 كم، وشاطىء الرميلة، ومينا حشيش، وعلم الروم.

وأشار إلى أن الشواطىء المستقرة المتاح النزول فيها، منها شواطئ الليدو، وكليوباترا، والعوام، والباسنت، وروميل، والفيروز، والنخيل، وباب البحر، ويوجد بها شركة غطس ومنقذين مدربين وجميع الخدمات.