30 غطاسا يعثرون على جثة فتاة في شاطئ مطروح.. «طالبة ثانوية عامة»

تمكن 30 غطاسًا في مطروح، من انتشال جثمان فتاة غرقت في البحر بشاطئ بلوبيتش بمدينة مرسي مطروح، منذ أمس الثلاثاء، وتبين أن الفتاة تدعى «إيمان مجدي»، طالبة في الثانوية العامة من محافظة الجيزة، وجاء ذلك بعد رحلة بحث عنها استمرت لمدة عدة ساعات.

شيخ غطاسين مطروح يروي الواقعة

وقال الحاج محمد عوض شيخ الغطاسين في مرسي مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن الفتاة جاءت إلى مطروح مع أسرتها والدها ووالدتها وأخواتها الاثنين ولد وبنت، ونزلوا للاستحمام في الشاطئ يوم الثلاثاء، وبسبب عدم استقرار حالة البحر تعرضت الفتاة للغرق مع أخواتها وكانو الثلاثة يسبحون معا، وتعالت الصرخات، وتمكن شاب يقود موتوسيكل البحر «جيت» من إنقاذ شقيقيها، ولم يجدها.

تجمع الغطاسين لإنقاذ الفتاة

وأضاف «عوض»، أنه بعد غرق الفتاة حدث تواصل مع غطاسي مطروح المتطوعين، وتجمعنا منذ فجر اليوم الأربعاء، حتى ارتفع عدد الغطاسين إلى 30 غطاس، جاءوا بمعدلاتهم للبحث عن جثمان الفتاة، وبعد رحلة بحث عثرنا عليها على بعد كيلومتر، شرق الشاطئ، بسبب عوامل الرياح الغربية، وتم انتشالها وإبلاغ الجهات الرسمية، ونقلها إلىي مستشفى مطروح العام.