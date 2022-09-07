وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء لعب كرة القدم في المنوفية

شهدت قرية بابل التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، وفاة الشاب السيد أبو شوشة أثناء لعب كرة القدم في ملعب القرية، حيث سقط بشكل مفاجئ، وحاول باقي الشباب إنقاذ حياته في الملعب، ولكنهم فشلوا، وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه فارق الحياة، وسط حالة من الصدمة.

أهالي قرية بابل يروون تفاصيل وفاة الشاب

وأكد «أ.أ» أحد أهالي القرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقيد كان يلعب كرة القدم في ملعب القرية بشكل طبيعي، وفجأة سقط على الأرض لعدم قدرته على التنفس، وبلع لسانه أثناء اللعب، وحاول أصحابه في الملعب إنقاذ حياته ولكنهم لم ينجحوا في ذلك.

من جانبه قال «أ.ع» أحد شباب قرية بابل، إنه جرى نقله إلى مستشفى تلا لمحاولة إنقاذه حياته ولكنه توفى، مؤكدًا أنه كان حسن الخلق، ودائم الابتسامه ومحبوب من الجميع، وطيب القلب وصاحب خلق رفيع، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالرحمه ولأسرته بالصبر.

تشيع جثمان الشاب المتوفى

وشيع المئات من أهالي قرية بابل في المنوفية الفقيد إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة، بعد صلاة الظهر، وسط حالة من الحزن الشديد من أصدقاء المتوفي وانهيار أسرته، حيث تم دفنه بمقابر العائلة.