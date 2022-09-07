الحزن يخيم على المنوفية لوفاة الطالبة «هنا» في حادث مروع بالبحر الأحمر

خيمت حالة من الحزن الشديد على مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد الإعلان عن خبر وفاة الطالبة هنا محمد غريب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم تداول خبر وفاتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وسط حزن شديد من الجميع ودعوات أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

استعدادات تشييع جثمان الطالبة

ويستعد أهالي مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، لتشييع جثمان طالبة المنوفية التي لقيت مصرعها في حادث البحر الأحمر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستخراج تصريح دفن الطالبة بمسقط رأسها في الساعات القليلة المقبلة.

الحزن يخيم على أهالي مدينة الشهداء

وعلق آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية على خبر وفاة الطالبة هنا، حيث قال إيهاب محمود «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويصبر أهلك يا هنا» وقال أدهم صبري، أحد مواطني مدينة الشهداء، إن مدينة أهالي الشهداء في حزن شديد بعد سماع خبر مصرع الطالبة هنا وأنهم ينتظرون وصول جثمانها لتشييعه إلى مثواه الأخير.

أستاذ بالجامعة ينعى «هنا»

فيما نشر الدكتور مصطفى شاهين، الأستاذ بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة المنوفية، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون طالبتي النجيبة خريجة فلسفة المنوفية هذا العام هنا محمد غريب في ذمة الله اللهم اغفر لها وارحمها واجعل الفردوس الأعلى مثواها، وألهم أهلها جميل الصبر والسلوان دعواتكم أصدقائي الأعزاء لها بالرحمة والمغفرة والجنة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم والبقاء لله وحده».