برلماني: الحوار الوطني يسير بخطوات جادة.. وجهود كبيرة للخروج بأفضل النتائج

أكد أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني خلق حراكا سياسيا غير مسبوق، ويسير في طريقه مع الاهتمام الكبير والمتابعة من الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد مبادرة الرئيس للحوار الحدث السياسي الأهم الذي يحدد ملامح الفترة المقبلة، ويفتح آفاقا جديدة لمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية.

الحوار الوطني يدعم الأحزاب

وقال أباظة، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوارالوطني يدعم الأحزاب، ويفسح المجال لجميع الآراء للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة والتنمية، ويأتي ذلك في إطار عملية شاملة للإصلاح تسعى لها مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود، إذ يعد الحوار فرصة كبيرة خاصة في ظل الأزمات العالمية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على مصر ومعظم دول العالم، ومن هنا تأتي أهمية الحوار الذي يتناول جميع الأطياف والفئات رغم اختلاف الآراء لتصب جميعها في صالح الوطن.

لا يجب الاستماع لآراء المشككين

وتابع وكيل لجنة الشئون العربية: «البعض يشكك في جدوى الحوار وهؤلاء لا يجب الاستماع أو الالتفات إليهم لأن أهدافهم معروفة، وهي التشكيك في جميع الإنجازات التي تقوم بها مصر، والرد على هؤلاء يأتي كل يوم مع حسن الإعداد والمشاركة، إذ يسير الحوار بخطوت جادة وفاعلة، وخلق حراكا سياسيا حتى قبل بدايته من خلال تشكيل اللجان، وهناك جهود كبيرة لخروجه بأفضل النتائج».