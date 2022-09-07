20 محطة معالجة مياه في الإسكندرية بمقدار 1.7 مليون متر يوميا (صور)

«مصر يمكن أن تكون الأولى عالميا في مجال معالجة المياه».. هكذا افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الكلمة التي تتجلى على أرض الواقع في كل محافظات مصر، والإسكندرية واحدة من أبرز المحافظات التي عملت على مجال معالجة المياه، وبدء إدخاله في مجالات الصناعة، إذ تحوي 20 محطة معالجة مياه، ويبلغ إجمالي الطاقة التصميمية للمحطات، 1.7 مليون م3/ يوم.

التنقية الشرقية.. أكبر محطات معالجة المياه في الإسكندرية

محطة التنقية الشرقية، لمعالجة مياة الصرف الصحي، وصفها موقع خريطة مشروعات مصر، بأنها إحدى أهم محطات المعالجة بالاسكندرية، التي تستقبل وتعالج نحو 40% من مستخرج مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بالكامل، إذ تخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

ذلك الوصف لم يكن من فراغ، بل ناتج على ما شهدته محطة التنقية الشرقية من عمليات تطويرية متتالية، على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة طاقتها الاستعابية لـ800 ألف متر مكعب في اليوم، وتصل طاقتها في حالات الطوارئ إلى مليون متر مكعب في اليوم.

بحث استخدام المياه المعالجة في صناعة البترول

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل أن شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بحثت مؤخرا التعاون مع شركة الإسكندرية للبترول، لبحث استخدام من المياه المعالجة في الأغراض الصناعية بشركات البترول.

وبحسب اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، فإنه جرى مناقشة استخدام مياة الصرف الصحي المعالج، التي تنتج من محطتي معالجة الهانوفيل، بطاقة من 50 ألف إلى 60 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لاستخدامها فى الأغراض الصناعية بشركات البترول.

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنه يجر العمل على إيجاد حلول منهجية لمشكلات الصرف الصناعي، بواسطة لجنة علمية من كلية العلوم وكلية الهندسة، وشركة الصرف الصحي للمساهمة في تحسين البيئة بالمحافظة.

محطة معالجة شرق الإسكندرية

وأشار إلى أن مشروع محطة معالجة شرق المدينة الذي يهدف لخدمة ما يزيد عن 3 ملايين نسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى بطاقة 300 ألف متر مكعب، لافتا إلى أن التكنولوجيا المطبقة بالمحطة الجديدة في تقليل كمية الرواسب في مياه الصرف الصحي، مع تحسين الجودة، وتوليد طاقة كهربائية من الحمأة المنتجة لتشغيل المحطة، بنسبة 60% من احتياج المحطة من الطاقة، بالاضافة إلى تقليل تاثير معالجة مياه الصرف الصحي، وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب داخل المحطة.

مشروع بـ2 مليار جنيه في محطة التنقية الشرقية

ولفت إلى حصول عدد 11 محطة معالجة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، ويجر تجديدها بصفة دورية، فيما يجرى تجهيز عدد 6 محطات معالجة للحصول على الشهادة.

وأكد أن أكبر محطة معالجة في الإسكندرية، تتمثل في محطة معالجة التنقية الشرقية، حيث يتم بها حالياً مشروع إنشاء هاضم الحمأة «Digestor» بتكلفة إستثمارية تعادل حوالي 2 مليار جنيه مصري، وذلك لتقليل الحمأة المنتجة وتحسين خواصها وإنتاج الطاقة الكهربائية.