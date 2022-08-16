«حياة كريمة»: توسعات جديدة في محطات معالجة المياه بالمنوفية

نجحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مؤخرًا، في إنشاء محطة لمعالجة المياه في إحدى القرى بمركز أشمون، وعمل توسعات في إحدى محطات المياه الأخرى، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه فصل الحديد والمنجنيز داخل إحدى القرى في إطار خطة مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والريف، وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الخدمات للمواطنين.

إنشاء محطة مياه في طهواي

وقال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إنه جار إنشاء محطات معالجة المياه في قرية طهواي التابعة لمركز أشمون خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن نسبة الانتهاء من إنشاء هذه المحطات بلغت 75%، حيث سيتم استكمالها لتسليمها في الشهور المقبلة.

توسيع محطة مياه شما

وتابع منسق عام حياة كريمة بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توسيع محطات معالجة المياه في قرية شما التابعة لمركز أشمون خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء منها وتسليمها في وقت سابق.

محطة مياه فصل الحديد والمنجنيز

وأشار منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إلى أنه جار إنشاء محطة مياه فصل الحديد والمنجنيز في قرية جريس وشعشاع التابعتان لمركز أشمون، حيث تم الانتهاء منها بنسبة 98%، ومن المقرر تسليمها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن الدول تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المجال في محافظة المنوفية يوضح حرص الدولة واهتمامها بهذا الملف.