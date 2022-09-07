يحيى الفخراني يوجه رسالة خاصة لصلاح السعدني: «نفسي نشتغل مع بعض تاني»

يقام الآن حفل تكريم الفنان يحيي الفخراني بدار الأوبرا المصرية، على هامش ملتقى القاهرة للدراما والسينما، بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين.

وأعرب يحيى الفخراني عن سعادته البالغة بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرته الفنية، بصوت الفنانة سهير المرشدي، وقال إنه تذكر أعمالا وشخصيات عامة.

كما وجّه رسالة خاصة للفنان صلاح السعدني، قائلا: «أتمني تقوم بالسلامة، ويلا شد حيلك وخلينا نرجع نشتغل تاني مع بعض».

تكريم يحيى الفخراني

وحضر حفل التكريم عدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ليلى علوي، سميرة عبدالعزيز، أحمد عبدالعزيز، هشام عباس.

وشهدت القاعة لحظة دخول الفنان يحيى الفخراني إلى مسرح تكريمه، تفاعلا من الحضور، وهتافات حب من نجوم الفن الحاضرين؛ أبرزهم ليلى علوي التي قالت بصوت عالٍ: «بنحبك يا يحيى».

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قدمت الإعلامية شافكي المنيري الحفل بكلمات مدح في الفنان يحيى الفخراني.

فقرة غنائية بتكريم يحيى الفخراني

ويتضمن حفل تكريم الفنان يحيى الفخراني فقرة غنائية للمطربين هشام عباس ووائل الفشني.