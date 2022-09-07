مصايف الإسكندرية تحذر من التسلل إلى شاطئ النخيل: مغلق ويوجد بدائل  

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بيانًا عاجلًا بعد مصرع شاب في شاطئ النخيل عقب تسلله إلى الشاطئ رغم غلقه، ما أسفر عن غرقه، ويجري البحث عن جثمانه حاليًا.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، فإن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة حرصًا على أرواح المواطنين، فيما أهابت بسكان مدينة 6 أكتوبر التابع لها شاطئ النخيل عدم الذهاب إلى الشاطئ نهائيًا والالتزام بتعليمات أمن المدينة.

شواطئ بديلة عن شاطئ النخيل

وأكدت الإدارة بأنه يمكن بعد استقرار حالة البحر، التوجه للشواطئ القريبة من شاطئ النخيل من الناحية الشرقية، حيث يوجد شاطئ الزهور بتذكرة سعرها 10 جنيهات، وبجواره شاطئ السلام 2 المميز وسعر التذكرة فيه 15 جنيهًا، ومن الناحية الغربية يوجد شاطئ «فاميلي بيتش» الشرقي، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات وشاطئ «فاميلي بيتش» الغربي، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

حظر نزول البحر في شواطئ العجمي

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من النزول للبحر خلال هذه الأيام وحتى استقرار الأوضاع، وذلك نظرًا لتقلب وعدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج في هذه الأيام.