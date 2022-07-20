تحذير عاجل من النزول في شاطئ النخيل بعد غرق شاب: «لا تعرض حياتك للخطر»

جددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تحذيراتها حول نزول شاطئ النخيل في مدينة أكتوبر غرب المحافظة الذي يطلق عليه «شاطئ الموت»، وذلك بعد التأكيد أن الشاطئ مغلقًا بقرار من النيابة العامة بعد تعدد حالات الغرق به في الأعوام السابقة التي تسببت في وفاة عدد كبير من الشباب، مطالبة الجميع بتوخي الحذر وعدم تعريض حياتهم للخطر ونزول شاطئ مغلق وخطر.

سياحة الإسكندرية تحذر من شاطئ النخيل المغلق

وحرصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، على تجديد تحذيرها حول شاطئ النخيل في البيان اليومي الذى يصدر عن حالة الشواطئ، ويتم متابعته من قبل المصطافين والجمهور للتعرف على حالة الشواطئ ونسبة الإشغال.

وقالت الإدارة في بيانها: «شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة، لذا نرجو الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظًا على سلامتكم وحياتكم».

ضحايا شاطئ النخيل مع إغلاقه

فيما ارتفع اليوم الأربعاء، عدد ضحايا شاطئ النخيل في الموسم الصيفي الحالي إلى 4 أشخاص، بعد أن لقى شاب مصرعه غرقًا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وذلك بعد أن حاول إنقاذ شابًا آخر من الغرق، فسحبته الأمواج لعمق البحر وتعرض للغرق قبل أن يتم إنقاذ الأول.

وآخر ضحايا شاطئ النخيل هو شاب يدعى يوسف محمود رجب، 18 سنة، الذي قدم من محافظة الجيزة وتعرض للغرق أمام شارع 61 صباح أمس قبل أن يظهر جثمانه فجر اليوم، فيما تحرر محضرًا بالواقعة ونقل الجثمان إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن.

شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة

يذكر أن النيابة العامة قررت منذ الموسم الصيفي الماضي، إغلاق شاطئ النخيل نهائياً أمام الرواد وذلك بعد تكرار حالات الغرق بسبب أن الشاطئ غير آمن نهائياً للاستحمام خاصة مع هبوب رياح قوية، وتم إغلاقه ووضع لافتة تؤكد إغلاقه وأنه خطر النزول به.