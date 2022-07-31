محافظ الإسكندرية عن غرقى شاطئ النخيل: «الناس بتنزل بالليل»

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنّ شاطئ النخيل أصبح مشكلة مزمنة لأهل قرية النخيل ومنطقة العجمي والهانوفيل والمحافظات المجاورة، حيث يبلغ طول الشاطئ 1800 متر، موضحًا: «بالنسبة لعملية التأمين مش هقدر أحمل الشرطة أكتر من كده، بيأمنوا الشاطئ من الشروق حتى الغروب».

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: «هناك قرار من النيابة العامة بخصوص هذا الشاطئ، وذلك منذ عام 2020 بإغلاقه نتيجة لخطورته على المواطنين والمترددين عليه»، لافتًا إلى أن عام 2020 شهد 42 غريقا في الشاطئ ذاته، معظمهم ارتادوا الشاطئ مساءً بعد الساعة الواحدة صباحا.

38 غريقا في العام الماضي بشاطئ النخيل

وتابع محافظ الإسكندرية: «في العام الماضي غرق في الشاطئ 38 شخصا في الصيف، وحتى الآن تسلل إليه عدد من المواطنين ليلا وغرق 5 في بداية الموسم، وكلهم ليسوا من النخيل».

وأشار إلى أن الشواطئ تحتوي على 7 حواجز لتهدئة الأمواج، وذلك منذ 25 سنة بمعرفة شركة المقاولون العرب، حيث كانت تحتاج إلى عمليات تكريك كل عام أو عامين حتى لا تسبب دوامات، ولكن الفتحات بين الجواجز أصبحت تؤدي إلى دوامات تبتلع أي شخص يقترب منها.

مناشدة للمواطنين بعدم الاقتراب من شاطئ النخيل

وأكد أن رفع الحواجز يكلف الدولة المصرية مبالغ ضخمة، وهناك الكثير من الأمور العلمية التي لا يمكن التحدث فيها الآن، مناشدا مواطني المحافظات المجاورة بعدم الاقتراب من هذا الشاطئ، مشددًا على أن الحواجز بُنيت دون دراسة وأدت إلى مئات الغرقى، وشدد على أن منطقة شاطئ النخيل والشوارع المحيطة لا تليق به وتحتاج إلى تطوير.