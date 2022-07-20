ظهور جثمان غريق شاطئ النخيل: «كان نازل ينقذ واحد»

ظهر فجر اليوم الأربعاء جثمان شاب لقى مصرعه غرقا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وذلك بعدما حاول الشاب الضحية إنقاذ شاب آخر من الغرق، فسحبته الأمواج لعمق البحر، وتعرض للغرق قبل أن يتم نجدة الآخر، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الشاطئ إلى 4 أشخاص خلال الأيام القليلة الماضية.

تفاصيل غرق شاب بشاطئ النخيل

وقال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه قد أتت لهم استغاثة بالتوجه للشاطئ للبحث عن جثمان الشاب الذي يدعى يوسف محمود رجب، 18 سنة، والذي قدم من محافظة الجيزة، وتعرض للغرق أمام شارع 61 منذ صباح أمس قبل أن يظهر جثمانه فجر اليوم، حيث تسلموه أسرته، فيما تحرر محضر بالواقعة ونقله إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن .

غلق شاطئ النخيل وتحذيرات من النزول

ويأتي هذا الغرق على الرغم من غلق شاطئ النخيل بقرار من النيابة العامة، وتعليق لافتات على رماله لتحذير المواطنين من التسلل إليه والنزول، بالإضافة إلى التحذيرات المتتالية من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بعدم التسلل لهذا الشاطئ حفاظاً على أرواحهم.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا شاطئ النخيل خلال الصيف الجاري إلى 4 أشخاص على الرغم من غلقه، حيث شهد ذلك الشاطئ 3 حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى الجاري، حيث تم انتشال جثامينهم بعد عدة أيام في المياه.

وكان قد غرق الشاب محمد أحمد القاضى، 17 سنة، الذي أتى من الجيزة حيث تسلل إلى شاطئ النخيل أمام شارع 63 ولقى غرقه، بالإضافة إلى غريقان لقيا مصرعهما في ذات الشاطئ وتم انتشال جثامينهما وهما رجل في الاربعينات من عمره تم انتشاله أثناء البحث عن غرقى البلاغات الأخرى بالإضافة إلى امير رجب فاروق ابو الخير، 23 سنة، الذي لقى غرقه فى شاطئ النخيل امام شارع 47، بعدما أتى من حلوان.