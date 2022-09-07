يحيى الفخراني: قدمت الفوازير دعما لشريهان في مواجهة الجماعة الإرهابية

كشف الفنان يحيى الفخراني، سبب ابتعاده عن السينما خلال الفترة الأخيرة، قائلا: «بيتعرض عليا أعمال سينمائية كتيرة ولكن مفيش حاجة بتعجبني».

وأضاف الفخراني، أنه لا بد من وجود فكرة تستحق أن يقدمها في فيلم سينمائي».

وأشار إلى أنه يتمنى من الله أن يعطيه القدرة على استكمال مشواره الفني، وتقديم العديد من الأعمال المختلفة.

يحيى الفخراني يكشف سبب تقديمه الفوازير

وعن سبب تقديمه الفوزاير، قال الفخراني، إن الفنانة شريهان تعرضت لهجوم شديد من قبل الجماعة الإرهابية، ووافق على تقديم الفوازير لدعمها.

تكريم يحيى الفخراني

وبدأ منذ قليل، حفل تكريم الفنان يحيى الفخراني من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، وبالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي والفكرى بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان «يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني»، بحضور عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم ليلى علوي، أحمد عبد العزيز، وجمال سليمان وغيرهم.