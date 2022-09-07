مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة الكبرى

لقى شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء مروره بشريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، وغير مصرح لعبور المشاة، بمنطقة منشية البكري، التابعة لحي ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، أسفل عجلات القطار، بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «حازم. م. م» ويبلغ من العمر 25 عاما، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بمنطقة «الشعبية» منشية البكري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

ندب الطب الشرعي

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.