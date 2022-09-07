حبس المتهم بقتل نجل صاحب شركة سياحة في الغربية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهم بقتل شاب يدعى مهند خيري، نجل صاحب شركة سياحة بكفر الزيات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض «سكين»، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وكانت النيابة العامة قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث الجنائية، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، كما قررت تسليم الجثمان إلى ذويه، والتصريح بالدفن، بعد انتهاء الطب الشرعي.

وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وعمل المعاينة التصويرية، وسط إجراءات أمنية مشددة، برئاسة مدير المباحث الجنائية، اللواء ياسر عبدالحميد، والعقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، والرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة بعد تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر داخل شركة سياحة، بشارع الجلاء بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين مقتل شاب يدعى مهند خيري، ويبلغ من العمر 23 عاما، مقيم بقرية كفر حشاد، داخل شركة سياحة خاصة بوالده، على يد آخر، بسبب خلافات سابقة بينهما.

ضبط المتهم

تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.