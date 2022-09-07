ناجي الشهابي: الحوار الوطني يسير على طريق الجمهورية الجديدة

قال الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن الحوار الوطني يسير على الطريق السليم لآلية عمله المحددة التي انطلقت باجتماع مجلس الأمناء وتحديد المحاور الأساسية للحوار، التي شملت الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون إقصاء.

تشكيل مجلس الأمناء

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا: «إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني جمع بين جميع الفئات العمرية المختلفة سواء شيوخ أو شباب كما أنه شمل تمثيل للمرأة باعتبارها نصف المجتمع وذلك بهدف إدراج رأي توافقي يتناسب مع ملامح الجمهورية الجديدة».

وعن الادعاءات بأن الحوار الوطني حوار شكلي وموضوع تحت خطوط حمراء قال «الشهابي»: «الحوار الوطني لم يقص أحدا عن المشاركة به وجميع فصائل المعارضة المصرية لديها ثقة كبيرة في نجاح الحوار وتحقيق توجه واحد يتسع لكل المصريين دون أن يفرقهم أي فكر يهدف إلى الوقيعة بينهم وبين قيادتهم السياسية الحكيمة».

نتائج الحوار الوطني

وأعرب «الشهابي» عن تفاؤله بنتائح الحوار الوطني وقال إن مجريات الحوار ستسير نحو توجه واحد سيخرج بنتائج مرضية لجميع الأطراف وتجمع شمل الفصيل السياسي المصري.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية نجحت في خلق أجواء تفاؤلية للجمهورية الجديدة بالكثير من الإنجازات والتي كان أبرزها هو إنشاء العاصمة المصيفية على أرض العالمين لتكون صرح مصيفي كبير لجميع المصريين وذلك فضلا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد أكبر وأضخم مشروع قامت به الدولة المصرية خلال القرن الحادي عشر وذلك بهدف تخفيف الازدحام على القاهرة الخديوية والمحافظة على رونقها وجمالها الذي تعشقه الأنظار.