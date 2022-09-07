أمين شباب حزب إرادة جيل: الحوار الوطني أثبت ديمقراطيته وتأثيره

قال أحمد نصار، أمين شباب حزب إرادة جيل، إن الحوار الوطني نجح بكل المقاييس، وأثبت وجوده وديمقراطيته، فمن كان يرى في الحوار الوطني حوارا شكليا في الماضي، أصبح الآن يقر بدوره الفعال في الحياة السياسية، «جرى تشكيل لجنة الأمناء وأعضاء للحوار الوطني، والناس اللي مكنتش مصدقة إن فيه حوار وطن هما اللي بيشيدوا ويشكروا في الحوار الوطني، وهو دليل على مصداقية الدولة والقائمين على التنفيذ والعمل».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى الحوار الوطني ولقت هذه الدعوة صدى، «الحوار أثبت مصداقيته والمتابعون وجدوا الدولة تعمل بكل أمانه لإنجاحه، وإن لم يشيدوا فهم مخطئون وغير منصفين، كما أنه يجب أن نحترمهم على تغيير رأيهم من انتقاد لإشادة».

الحوار الوطني له تأثير كبير على الحياة السياسية في مصر

وتابع «نصار»، أن الحوار الوطني له تأثير كبير على الحياة السياسية في مصر، وسيغير من الخريطة السياسية الفترة المقبلة، «الحوار له مصداقية بداية من لجنة الأمناء وإدارة الحوار والمشتركين فيه وهم ذوو مصداقية شديدة، وبهم سيتغير شكل الحياة السياسية للأفضل»

واستطرد القيادي بحزب إرادة جيل، أن المتحاورين على أفضل ما يكون، وكذلك المواطنين العاديين المشاركين في الحوار فهو ليس حكرا على أحد.

استقلالية الحوار الوطني وديمقراطيته

أكد «نصار»، أن الرئس عبدالفتاح السيسي، عندما دعا للحوار الوطني، لم يقصي أحد إلا الفصيل المتورط في الدم، وجعل لكل مصري الحق في أن يشارك فيه، «فئة واحدة مستثناة وهي الملطخة بالدم المصري، لأن دم المصريين غال من أصغر شخص لأكبر شخص، والرئيس عندما دعا لحرية التعبير والديمقراطية، ودعا للحوار بمنتهى الشفافية والديمقراطية، كل حزب وفصيل طلع يقول اللي عايزه، وهو دلالة على ديمقراطية الحوار، ونجاحه وهذا منذ بداياته».