باحث سياسي: الحوار الوطني حالة استثنائية لم نعرفها إلا في عهد السيسي

قال أحمد العناني الباحث السياسي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الحوار الوطني حالة متفردة للدولة المصرية، موضحا أنها تدل على أن مصر دولة حداثة في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص على توفير مناخ ديمقراطي للحياة السياسية في مصر قائم على التشاور بين مختلف الفئات والأطياف الوطنية.

الحوار الوطني إضافة للدولة المصرية على كل المستويات

وأضاف العناني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني يكون إضافة للدولة المصرية على كافة المستويات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، من خلال مناقشة جميع القضايا والوصول إلى حلول لها بعد طرح المشاركين لأفكارهم، والوصول إلى رؤية واضحة.

وأكد الباحث السياسي، أن الحوار الوطني حالة استثنائية لم تمر في تاريخ مصر إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويدل على المناخ الديمقراطي في مصر؛ فالرئيس نفسه طالب بعقد الحوار ودعا كافة الأطراف والأحزاب والكيانات للمشاركة فيه للتشاور وطرح الرؤى والأفكار.

الحوار الوطني يسير في مساره الصحيح

وتابع «العناني»، أن الحوار الوطني يسير في مساره الصحيح، وبخطوات ثابتة وواضحة مخطط لها، مشيرا إلى أنه احتوى المعارضين وسمح لهم بالحديث عن أفكارهم وتطلعاتهم، ومنحهم الفرصة للحديث عن حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية، مضيفا أن الحوار خلق مناخا ديمقراطيا بناءً للدولة المصرية.

وأشار إلى أن أهم ما يميز الحوار الوطني أنه جمع كل الفئات الأكاديمية، والصحفية والسياسية والبرلمانية، وجمع بين الشباب والخبرات السياسية الكبيرة والمعارضة، ليكون الحوار في مجمله شامل للجميع وأتاح الفرصة للكل للتفكير والمشاركة في الحياة السياسية بمصر.