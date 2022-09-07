أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني يستهدف وضع خريطة للنهوض بالدولة المصر

خلق الحوار الوطني حراكا سياسيا مهما، إذ جمع كل الأحزاب وكل فئات الشعب، لتحقيق خريطة تنموية لبناء الدولة المصرية، الذي انطلق تنفيذا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق مخرجات تدعم الحياة السياسية والحزبية في مصر، بمساندة من القيادة السياسية.

طارق فهمي: أهم ما يميز الحوار الوطني أنه جمع بين مختلف الأحزاب والفئات

الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أوضح أن الحوار الوطني يفتح الباب للوصول إلى حلول للمشكلات، مؤكدا أن أهم ما يميز الحوار الوطني، أنه جمع بين مختلف الأحزاب والفئات، ليكون حوارا ديمقراطيا، يهدف إلى تحقيق توافق في الرؤي، والوصول إلى خريطة للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على كل المستويات.

أستاذ العلوم السياسية: الحوار الوطني ضم الكثير من اصحاب الخبرات السياسية

أضاف فهمي، لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني اتخذ خطوات جادة ومهمة، وتشكيل لجان ضمت عددا كبيرا من الخبرات السياسية، وجمعت بين الشباب والكبار، لتبادل الأفكار والأولويات، مشيرا إلى أنه ميزة كبيرة تجمع بين مختلف الأفكار، وستخدم هدف الحوار، بأن يكون فعالا لتقديم مقترحات وحلول حقيقة للدولة المصرية.

الحوار الوطني يسير في مساره الجيد

أكد أستاذ العلوم السياسية، أن الحوار الوطني يسير في مساره الجيد، فتم تشكيل اللجان السياسية، ويتبع منهجية هادئة في التحول من خطوة لأخرى، مشيرا إلى أن نمط العمل المنظم الهادئ الذي يعمل به، يؤتي ثماره أسرع من التحركات المتسارعة.

وتابع «فهمي»، أن جلسات الحوار الوطني، تعتمد على الاستماع والإنصات إلى كل أوراق السياسات، التي تقدم سواء من الأحزاب أو السياسين أو المعارضة، موضحا أنه بعد ذلك يتم العمل عليها في بلورة رؤية أو صورة واحدة في أجندة أو وثيقة عمل تكون توصياتها قابلة للتنفيذ.