وكالة الأنباء السورية: انهيار عقار في حلب ومصرع 11 شخصا بينهم أطفال

انهار عقار مخالف في حي الفردوس في حلب بسوريا، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا جراء هذا الانهيار بحسب بيان عاجل أفادت به القناة «الإخبارية» السورية.

أطفال بين ضحايا العقار

وأشارت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إلى أن العقار مكون من خمس طوابق، وانهار بالكامل، وتدخلت فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب من أجل إخلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الركام والأنقاض، بحسب تصريحات مدير الشرطة في المدينة، وأضاف أن الوفيات تتضمن أطفال.

في الوقت ذاته ذكر رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي، إن سببب الانهيار هوعدم وجود أسس هندسية قوية للعقار.