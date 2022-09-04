سقوط طائرة هليكوبتر وسط محافظة حماة في سوريا

كشفت وسائل إعلام، عن سقوط طائرة هليكوبتر وسط محافظة حماة وسط سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش السوري، سقطت بين الأبنية السكنية في منطقة دوار الأربعين بمدينة «حماة».

قصف محافظة إدلب

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس «مركز المصالحة» في سوريا، أوليج يجوروف، إلى قصف مقاتلي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي محافظة «إدلب» بصواريخ، ما أدى لمقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة آخر.

وأوضح يجوروف في إحاطة إعلامية، أن تم رصد 4 أعمال قصف من مواقع «النصرة» الإرهابية في منطقة خفض التصعيد إدلب، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.