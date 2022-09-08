رئيس الحركة الوطنية: الحوار الوطني يسير على الطريق المنشود

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحوار الوطني يسير على الطريق المنشود، وهو الرأي الذي يحقق متطلبات المجتمع المصري، ويجمع شمل أطياف المجتمع كافة، تحت كلمة واحدة، وتوجه واحد يدفع شراع سفينة الوطن إلى طريق الجمهورية الجديدة.

رؤية حزب الحركة الوطنية

وأضاف «السيد» في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزبه قد أعد رؤية استراتيجية مختلفة تجاه الملفات كافة، المقرر منقاشتها بجلسات الحوار الوطني، خلال المرحلة المقبلة، التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب لديه رؤية شاملة تجاه الملف، موضحا: «نطالب بأن يكون الدعم التمويني نقدي، وليس سلعي أو دعم على رغيف العيش»، لافتا إلى أن ذلك سيتيح للمواطن حرية التصرف في أمواله على رغبته، بدلا من تقييده بسلع غذائية ورغيف العيش.

نواة الانفتاح الاقتصادي

وأشاد رؤوف السيد، بمشروعات الطرق معتبرا ذلك نواة الانفتاح الإقتصادي المصري بإعتبار أن الدولة المصرية كانت بحالة تعطش لمثل هذا المشروع منذ سنوات كبيرة، خاصة مع كثرة الحوادث التي ظهرت.

كما ثمن «السيد» الجهود الكبيرة التي تبذل في المدن العمرانية الجديدة، التي تنفذها الدولة، مؤكدا أنها ستخفف الازدحام الذي تشهده عواصم المحافظات، خاصة بعد تكدسها بعدد كبير من السكان، بسبب توافر الخدمات، سواء كانت تعليمية أو ترفيهية أو معيشية بها، والتي يحتاجها المواطن بصفة مستمرة.