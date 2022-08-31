«الحركة الوطنية»: توجيهات الرئيس بشأن الدعم الاستثنائي تطمئن المواطنين

أشاد حزب الحركة الوطنية المصرية بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم على المنظومة التموينية.

وقال اللواء عبدالرؤف السيد رئيس الحزب، إن الحزمة التي أقرها الرئيس جاءت لطمأنة الشعب بأن الحكومة تقف كتفًا بكتف مع أطياف الشعب في كافة الأزمات والعقبات، خاصة بعد موجة التضخم التي ضغطت على الأسواق العالمية عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

استراتيجية تجاه منظومة الدعم التمويني

وقال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حزبه يمتلك أجندة تحافظ على المنظومة التموينية، مطالبًا بأن يكون الدعم التمويني الذي تقدمه الحكومة نقديا بدلا من السلع الغذائية.

استبدال المنظومة التموينية بدعم نقدي

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية أن تحويل منظومة التمويني إلى منظومة نقدية تمنح للمواطن عن طريق «الفيزا البنكية» ستوفر على الدولة الكثير من الموارد المالية، ولن يصبح هناك حاجة لإقامة منافذ بيع أو مصاريف شحن للسلع أو تحمل مسؤولية تغيير البطاقات التالفة من قبل المواطنين في حالة تطبيق المنظومة النقدية.

وأضاف: «تحويل المنظومة التموينية لدعم نقدي سيتيح للمواطن حرية التصرف في النقود، وصرفها حيث يشاء دون ربطه بدعم تجاه سلعة معينة أو بروتوكول سلعي معين».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بأن يكون الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية 300 جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على معاونة المواطن البسيط ومحدودي الدخل، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار التي لحقت بالسلع بكافة الأسواق العالمية.