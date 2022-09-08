النشرة الفنية: تكريم «الفخراني» وتفاصيل مسلسل ريم مصطفى وغضب ميرفت أمين

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرضها خلال السطور التالية..

تكريم يحيي الفخراني

كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، الفنان يحيى الفخراني، في احتفالية كبرى بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري كبير، وتواجد عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن، أبرزهم الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمطرب هشام عباس، والمطرب وائل الفشني، والفنان جمال سليمان، والدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، رفقة أحفاده.

وتواجدت الفنانة ليلى علوي، التي سلمت درع التكريم للفنان يحيى الفخراني، وحرصت على توجيه رسالة خاصة له، قائلة: «شكرا لأنك أول من قدمتني للناس، تعملت منك الكثير، أنا بحبك أوي وربنا يحفظك لينا ولأسرتك يارب».

وتحدث الفنان الكبير يحيي الفخراني خلال الندوه التي أدارتها الاعلامية شافية المنيري عن مشواره الفني، وأهم المحطات التي مر بها.

الكوميديا تسيطر على مسلسل «طير بينا يا قلبي»

طرحت شركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي، البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل «طير بينا يا قلبي»، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسيطر الطابع الكوميدي عليه.

ويعد المسلسل البطولة الأولى المطلقة للفنانة ريم مصطفى، ويشاركها مجموعة من نجوم الفن، هم: دنيا ماهر، ومحسن محيي الدين، وهالة فاخر، وأحمد صيام، وماجدة منير، وحازم سمير، ونور محمود، وإسماعيل فرغلي، وعمرو عبد العزيز، وإبرام سمير، وليلى حسين، وبسمة، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، من تأليف باسم علي الخطيب، وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، من إخراج عصام نصار.

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

ويستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي منتصف سبتمبر الجاري، في دار أوبرا دمشق بسوريا، وتحددت أسعار تذاكر الحفل، وهي على 3 فئات، الأولى 5 آلاف ليرة سورية، والأخرى 3 آلاف ليرة، والثالثة 2000 ليرة.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل للبيع، اليوم الخميس، في عدد من المنافذ بدمشق.

ميرفت أمين ترد على شائعات وفاتها

وأعربت الفنانة ميرفت أمين خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، عن استيائها من شائعات الوفاة التي أصبحت تنال منها مؤخرا، قائلة: «مثل هؤلاء الأشخاص الذين يروجون لمثل تلك الشائعات لا يراعون مدى القلق الذي ينتاب القريبين».