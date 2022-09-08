تفاصيل افتتاح استاد قناة السويس اليوم.. قرية أولمبية وملاعب حديثة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، ضمن عدة مشروعات قومية يتفقدها في المحافظة.

22 ألف متفرج

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن قرية قناة السويس الأولمبية في السطور التالية:

1- تضم القرية 6 ملاعب، بينها ملعب استاد هيئة قناة السويس بعد تطويره ورفع كفائته ليسع 22 ألف متفرج.

2- تضم القرية حمامي سباحة، بينهما حمام أولمبي مجهز لاستقبال البطولات المحلية والدولية.

3ـ استحدثت القرية فندقا للاعبين يضم 60 سريرا فندقيا، إضافة إلي مجمع للمطاعم وكافيهات داخل القرية.

4ـ نفذت شركة استثمار قناة السويس التابعة للهيئة المشروع ليطابق الاشتراطات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف».

5- استحدثت الشركة المنفذة للمشروع أرضية ملعب مجهز بخليط من النجيل الطبيعي والصناعي بأحدث التقنيات العالمية.

6- نفذت الشركة نظام إضاءة ومراقبة يعتبر هو الافضل من نوعه عالمياً والأحدث في الشرق الأوسط.

7- يضم الاستاد أحدث غرفة لحكام الـ «VAR»، إلى جانب أحدث مركز إعلامي مزود بإنترنت فارق السرعة، وقاعة مؤتمرات حديثة.

الفريق ربيع يلتقي الرئيس السيسي

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عدة أيام، اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمناقشة مشروعات الهيئة.

واطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021 / 2022، مؤكدا أن التطوير المستمر للقناة ورفع كفائتها، وتعزيز قدراتها كمحور عالمي للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطني للدولة.

وحققت هيئة قناة السويس أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الإيراد السنوى الذي وصل إلى 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية.