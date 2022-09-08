خبير تكنولوجي: التوسع العمراني بمصر ساهم في جذب استثمارات أجنبية

قال المهندس محمد عبد العزيز الخبير التكنولوجي، أنّ التكنولوجيا باتت حاضرة في حياة المواطنين من خلال الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية، مثل الثلاجات والمراوح وغيرها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكييفات وأنظمة الحريق ومعدات التهوية كمثال، تعد من «الالكتروميكنكس»، وشهدت انتشاراً كبيراً في مصر بدايًة من عام 2014.

وأشار إلى أنه مع بدء الانتشار العمراني وبناء الكثير من المناطق الجديدة ساهم ذلك بشكل كبير في زيادة استخدام الالكتروميكنكس وأنظمة التبريد والتهوية من خلال بناء مولات ومتاجر وشركات ومستشفيات جديدة.

المدن الجديدة ارتبطت بـ «الالكتروميكنكس»

وأوضح أنه لا يمكن فصل معايير السلامة والأمان للمباني والمؤسسات وحتى الأفراد عن وجود هذه المعدات، الأمر الذي يفسر انتشارها الواسع خلال الفترة الأخيرة خاصة بالمدن الجديدة والمشروعات.

وتابع «عبد العزيز» أن مناخ الاستثمار في مصر محفز وجذاب، وأن الاستثمارات التي دخلت إلى قطاع التكنولوجيا بشكل عام غير مسبوقة، خاصة في ضوء الإصلاحات التشريعية وحزم المحفزات التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وهي أمور لا يمكن فصلها عن عملية إصلاح اقتصادي شامل شهدتها مصر لأول مرة منذ عقود.

الاستثمارات الأجنبية.. تصويت على صلابة الاقتصاد

وأوضح «عبد العزيز»، أن تدفقات الاستثمارات الخليجية والأجنبية بشكل عام معيار ثقة وتصويت على صلابة الاقتصاد المصري، وهو أمر تدركه جيداً مؤسسات التمويل الدولية وكذا وكالات التصنيف الائتماني، موضحاً أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ستتعزز الاقتصاد خلال العام المالي الجاري، بدعم من توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في عملية التنمية.