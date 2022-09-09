أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الطيران المدني».. تيسيرات للمصريين بالخارج

تولي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتماما كبيرا بأبناء الوطن المقيمين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق المبادرات والخدمات المختلفة، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، بهدف تقديم التيسيرات والحوافز التى تربطهم بوطنهم الأم مصر، وبخطط الجمهورية الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف التعاون بين وزارتي «الهجرة» و«الطيران المدني»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الطيران المدني»

- تقديم حزمة من المحفزات للمصريين فى الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.

- التواصل مع المصريين بالخارج، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة في مختلف المجالات، ويعملون بشكل دائم لخدمة وطنهم.

- الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وعلمهم في تحقيق انطلاقة ونهضة شاملة في كل التخصصات.

- جذب المزيد من الاستثمارات.

- بحث آليات التعاون بين الطيران والهجرة.

- تقديم كل الدعم والتسهيلات لأبناء مصر بالخارج، بما يعزز مشاركتهم في بناء مصر الحديثة.

- تذليل كل العقبات وتقديم مزايا لأبناء مصر بالخارج.

- توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وعائلاتهم، خلال زياراتهم إلى وطنهم الأم مصر.

- التنسيق مع وزارة الهجرة، بشأن التواجد الكبير للجاليات المصرية في بعض الدول.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

- إمكانية تكثيف رحلات الشركة الوطنية إلى هذه الدول، أو تشغيل رحلات جديدة إلى النقاط التي تتواجد بها الجاليات المصرية بكثافة.

- عرض فيديو مصور عن المبادرات التي تهم المصريين بالخارج، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات، وذلك بهدف ربط الأجيال الجديدة من أبناء المصريين بالخارج بالوطن الأم.

- اقتراح عدد من التيسيرات للأسر المقيمة بالخارج لزيادة ارتباطهم بالوطن الأم مصر.

- تقديم حوافز وأسعار تشجيعية للمصريين فى الخارج للسفر على الشركة الوطنية مصر للطيران.

- تقديم حوافز وأسعار تشجيعية للطلبة المصريين الدارسين فى الخارج.