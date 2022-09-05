القوى العاملة: برامج تدريبية وتعاون وتنسيق لمواجهة الهجرة غير الشرعية

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ الوزارة حريصة على الاستمرار في التواصل مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف والتطلعات المختلفة في خدمة قضايا العمل، موضحا أنّ الوزارة تسعى جاهدة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المصري في الداخل والخارج، وبشكل لائق يتماشى مع عصر الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف شحاتة، أنّ الوزارة تنفذ استراتيجية في الملفات المكلفة بها، وأبرزها ملف للتدريب والتشغيل ودراسة سوق العمل، لتوفير احتياجاته كافة من الشباب المدرب والمؤهل للعمل في المهن المطلوبة، وذلك بشكل يتسم بالمصداقية والشفافية.

مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم، في مكتبه بديوان عام الوزارة، مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوفد المرافق لها، بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع «تعزيز إدارة الهجرة» من خلال النشاط المؤسسي الذي تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع اللجنة .

تنظيم هجرة الشباب

فى بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس اللجنة والوفد المرافق لها، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة في الموضوعات المرتبطة بتنظيم هجرة الشباب والتدريب، والتكنولوجيا، مع الاهتمام بالإعلام للتوعية بوسائل التواصل الإجتماعي، وللإعلان عن أنشطة اللجنة المشتركة مع الوزارة للوصول إلى المواطنين في جميع انحاء الجمهورية، وتوعيتهم بالفعاليات والأنشطة.

من جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر، أنّ وزارة القوى العاملة تحظى باهتمام خاص في عضوية اللجنة ولها الأولوية في كل الأنشطة والمشروعات والبرامج، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية، التدريب المهني، الفرص البديلة، تدريب الكوادر الوظيفية بها، مشيرة إلى أنّ اللجنة تضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية المصرية، وتسعى لصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية، تعكس الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التنفيذية اللازمة ومتابعتها.

وأضافت السفيرة، أنّ اللجنة تتعاون مع الوزارة لتعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

يذكر أنّ اللجنة الوطنية التنسيقية تختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية النافذة في مصر، كما تعمل كمرجعية استشارية للجهات والهيئات الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، رشا عبدالباسط، مدير الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، ومن جانب اللجنة الوطنية، ريم زهران، وزير مفوض، وسلمى العليمي، سكرتير ثان.