جهود «الهجرة» لتوفير فرص عمل آمنة للشباب بدلا من السفر.. مبادرات وتدريب

جهود مستمرة تواصلها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ حملات توعية وتوفير فرص عمل آمنة بديلة للسفر، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، جهود وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج؛ لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

جهود «الهجرة» ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

- استهدفت وزارة الهجرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تشمل: «توعية الشباب وطلبة المدارس، إعداد مدربين، توعية أسرية، توعية للقُصر».

- كما استهدفت وزارة الهجرة تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذى يتمثل في: «توفير فرص عمل آمنة للشباب، بديلة للهجرة غير الشرعية، ريادة الأعمال، توفير فرص التدريب والتشغيل، تأهيل الشباب لسوق العمل، في كل القطاعات المختلفة».

- شملت جهود وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إطلاق حملات إعلامية وإعلانية، حيث تم تنفيذ حملات إعلانية فى المحافطات، إضافة إلى الترويج للمشاريع والأنشطة التنموية.

إطلاق قوافل طبية

- كما شملت جهود وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عمل تنمية مجتمعية بالمحافطات، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات لتحقيق التنمية المجتمعية بالمحافطات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

- كما قامت وزارة الهجرة بإطلاق عدد من القوافل الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

- تبحث وزارة الهجرة مخطط عمل منصات للترويج للشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية من أصحاب المهن الحرفية.

- إلحاق شباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في برامج تدريب ينجم عنها توفير فرص عمل ملائمة لهم.

- وتشمل الخطة المستقبلية لوزارة الهجرة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، افتتاح 7 مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالوجه البحري، لإعداد الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.