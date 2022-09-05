الهجرة: المصريون في الخارج شركاء أساسيون في التعريف بمنجزات الدولة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يرافقها السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وفدًا من الاتحاد العام للمصريين بالخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد، ويرافقه علاء سليم، أمين عام الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

حل مشكلات المصريين بالخارج

ورحبت وزيرة الهجرة بالحضور، مثمّنة جهود الكيانات المصرية بالخارج في دعم الجاليات، وأكدت أنّ الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعتمد على تضافر الجهود وتكامل العمل بين الوزارة كجهة تنفيذية والاتحادات ورموز الكيانات المصرية بالخارج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الجندي إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم في أي مكان بالعالم، كما أوضحت حرصها على التواصل الدائم والمستمر لتنسيق الجهود وحل مشكلات المصريين بالخارج.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أن هناك سلسلة من الخطط جارٍ العمل عليها، لتقديم المزيد من المزايا للمصريين بالخارج، إلى جانب التنسيق لجمع الخدمات المقدمة والإعلان عنها دوريًا، مضيفة أن المصريين في الخارج شركاء أساسيون في التعريف بمنجزات الدولة المصرية في مختلف المجالات، من استثمارات لبنية تحتية، وما تقدمه مصر من مشروعات الأمن الغذائي، والاهتمام بصحة المواطنين، وما تطلقه القيادة السياسية من مبادرات لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، قائلة: «نحن جميعًا جنود الوطن، وعلينا نقل ما يحدث من طفرة غيرة مسبوقة في المجالات كافة، لنبني مستقبلاً أكثر رخاءً للأجيال المقبلة».

ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بالوطن

واستعرضت وزيرة الهجرة الجهود المبذولة في العديد من الملفات الخاصة برعاية المصريين بالخارج، وربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بوطنهم، والرد على ما يثار من شائعات عن الدولة المصرية بالخارج، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مؤكدة أن مصر تخطو للمستقبل، في إطار الجمهورية الجديدة وما تمثله من إنجازات على المستويات كافة.

الاتحاد العام للمصريين في الخارج

من ناحيته، استعرض المهندس إسماعيل أحمد نشاط الاتحاد وهيكله وأسلوب عمله، وجهود فروعه المختلفة التي وصلت إلى 23 فرعًا حول العالم، في مختلف المواقع المرموقة في مختلف الدول حول العالم، كما استعرض ممثلو الاتحاد أبرز ما تم تقديمه منذ تدشين الاتحاد عام 1985 من خدمات وتواصل مع المصريين بالخارج، عارضين الخطة المستقبلية لتقديم الدعم للجاليات المصرية في الخارج.

وعرض ممثلو الاتحاد دور كل منهم في دول الإقامة لحل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدين أنّ مصر تستحق منهم الكثير، ومشيرين إلى أنّهم يعملون على تشجيع الاستثمار في مصر، بما تمتلكه من فرص واعدة، وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بما يحدث في مصر من طفرة في مختلف المجالات، وتهيئة البيئة التشريعية وتوفير فرص الاستثمار، وأيضًا دعم الموقف المصري في العديد من القضايا الوطنية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنّه سيتم مناقشة المقترحات التي تم طرحها والعمل على التنسيق مع مختلف الجهات، مرحبة باقتراحات المصريين بالخارج، عبر وسائل التواصل المختلفة مع الوزارة.

المصريون في ألمانيا

وفي السياق ذاته، التقت وزيرة الهجرة، جرجس طوس، أحد رموز الجالية المصرية في ألمانيا، وتناول اللقاء الحديث عن أوضاع الجالية المصرية في ألمانيا، وطرق تلبية احتياجاتهم، والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب بحث مسألة الاحتفاظ بالجنسيتين المصرية والألمانية في وقت واحد.

كما تلقت وزيرة الهجرة اتصالاً من ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، وتناول الحديث دور المنظمة منذ نشأتها في 2014 ككيان مصري في ألمانيا، وجهود المنظمة المتركزة في الترويج السياحي، وقدم عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية لدعم الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر.