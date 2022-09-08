إصابة 49 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق «الزعفرانة - رأس غارب» (صور)

أصيب 49 شخصا، اليوم الخميس، إثر انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»، وتبين إصابة 49 شخصا، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابات خفيفة ومتوسطة وخطرة

وأشار مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي إلى أن الإصابات ترواحت بين خفيفة ومتوسطة وخطرة، موضحا إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام السيارات.