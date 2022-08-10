تفحم سيارة في طريق رأس غارب - الغردقة

اشتعلت النيران في سيارة نقل محملة بالأخشاب بشكل مفاجئ بطريق رأس غارب - الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، الذي لم يسفر عن أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ باشتعال النيران في سيارة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا باشتعال النيران في سيارة نقل كبيرة محملة بالأخشاب، وذلك بالكيلو 60 طريق الغردقة - رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، دون وجود إصابات.

ولم يتبين أسباب الحريق وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سيارة

في سياق منفصل، شهدت طرق جنوب محافظة البحر الأحمر إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «سفاجا - قنا»، وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية لهم واستقرار حالتهم، وتم خروجهم من المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالغردقة

كما شهدت مدينة الغردقة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بتاكسي جنوب مدينة الغردقة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.