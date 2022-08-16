خالة رضيع «رأس غارب» تطالب بحضانته بعد حبس والده ومقتل أمه

رضيع رأس غارب عمره لا يتعدى أشهر تُعد على أصابع اليد الواحدة، ورغم ذلك فقد والديه وأخته ذات الـ13 ربيعًا، بعد أن قُتلت والدته وأخته على يد والده والذي تم القبض عليه، واعترف أمام ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب بارتكابه الجريمة بمساعدة شقيقه الأصغر، وأدلى بتفاصيل الجريمة في التحقيقات.

مصير رضيع رأس غارب

وكشف «محمد. ع»، من سكان المنطقة التي شهدت واقعة قتل الأم وابنتها في جريمة رأس غارب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن مصير الرضيع، موضحًا أنه برفقة جدته من والده التي أصبحت مسؤولة عن رعايته بعد مقتل أمه وأخته على يد والده وشقيق والده.

وقالت شقيقة المجني عليها، إن شقيقتها تزوجت المجنى عليه عرفيًا ووعدها بتوثيق الزواج رسميًا إذا أنجبت له ولدا، وبالفعل أسفر الزواج العرفي عن إنجاب ولد عمره شهور، ولكنه كان يساومها عليه لتركه مقابل مبلغ مالي وعدم توثيق الزواج رسميًا، مطالبة باستلام ابن اختها الرضيع خاصة بعد ارتكاب الجريمة، لعدم ثقتها في أهل زوج أختها قائلة إن الرضيع يحتاج إلى رعاية وأمان وحاليًا الأمان مفقود في المنزل الذي شهد الجريمة، كما أن جدة الطفل كبيرة في السن.

تفاصيل جريمة رأس غارب

كانت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر شهدت جريمة تمت فوق سطح أحد المنازل، حيث أقدم الزوج وشقيقه على قتل زوجة الأول وابنتها (من الزوج الأول للقتيلة)، وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء غرب بكر وهي إحدى مناطق البترول بطريق رأس غارب الزعفرانة، وتم إلقاء القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.