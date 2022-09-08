«هشام آمنة»: إعداد مدربين محترفين على الاستراتيجيات السكانية بالمحافظات

في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتنمية مهاراتهم الوظيفية، بما ينعكس على تنفيذ خطط وبرامج الوزارة وفقا للرؤى التنموية التي وُضعت من أجلها، نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحسين جودة حياة الأسر المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تدريب العاملين في مجال القضية السكانية

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، أن خريجي دورة إعداد مدربي السياسيات السكانية سيتم اعتمادهم كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات، لتدريب العاملين في مجال القضية السكانية لامركزيًا في المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تدريب العاملين بالمحافظات في القطاعات التنموية والخدمية بما يحسن جودة حياة المواطنين ويخدم القضية السكانية، خاصة و أن الارتقاء بمستوى العاملين والاستثمار في الموارد البشرية هو أفضل أنواع الاستثمار.

وقال إن الوزارة تدعم الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة، وبناء الإنسان المصري وتحسن خصائصه وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إعداد مدربين محترفين

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن التدريب المتقدم المخصص للسياسات السكانية ركز على مدار أسبوعين على إعداد مدربين محترفين، من خلال عدة موضوعات محورية تم مناقشتها والتدريب عليها، أهمها دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات في حل القضية السكانية، ومراحل صنع السياسات السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمستهدفات الكمية لهذه المؤشرات، وقضايا التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتجارب الدولية عن السياسات السكانية، وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات وداخل كل محافظة بين الفعلي والمستهدف، وممارسة حل المشكلات باللجان السكانية، وأساليب كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية وعلاقتها بالأساليب الأخرى لتحريك المجتمع وكيفية تحديد قضايا الدعوة من المجتمع المحلي.

آليات حل المشكلة السكانية

كما ركزت الدورة التدريبية أيضا علي آليات حل المشكلة السكانية من المسوح السكانية والنشرات الدورية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحليل السبب المؤثر في القضية السكانية وتحديد الحلول البديلة بناء علي معايير واختيار الحل المناسب، و تحديد الهدف العام والأهداف المحددة لخطة الدعوة و الجمهور المستهدف وإعداد رسالة للدعوة وتحديد قناة الاتصال والعرض، وتركز الدورة أيضاً علي تنمية مهارات المتدربين علي أساليب الاقناع، و آليات التنسيق لدعم فرق العمل السكانية، وتم خلال الدورة التدريبية تنفيذ العديد من ورش العمل للتدريب على كافة الموضوعات التي تضمنها التدريب.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، تقوم بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات بتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم، بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني، كما تعاونت الوزارة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، وتم تدريب مراكز معلومات المحافظات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، كما تم تدشين بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة، و إعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكاني على متابعة خطة كل محافظة سنويا، مع دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، و دعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

مبادرات محلية في المحافظات

وأضاف «آمنة»، أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية، ومنها مبادرة «حياة كريمة» وبرنامج «2 كفاية»، لافتا الى أن بعض محافظات قامت بعمل مبادرات محلية مثل «خلفتك مسئوليتك – إحسبها صح»، بالجيزة، و«الخلفة مسئولية – شارك في التنمية»، بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب والتعرف على فرص التمويل والتدريب، وتنفيذ ندوات توعوية بالقضايا السكانية، وقوافل سكانية لخدمة المراكز والقرى، وإجراء حوارًا مجتمعيًا لرفع الوعي لدى المواطنين بالقضية، مع تدريب السيدات والشباب على بعض الحرف التراثية والبيئية واليدوية، وتوفير قروض من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك، وكافة مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة و متناهية الصغر، وتسويق منتجاتها من خلال المعارض التقليدية ومن خلال منصة «أيادي مصر»، التي أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني لهذه الحرف.