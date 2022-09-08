سويسرا تستدعي السفير الصيني للتعبير عن مخاوفها بشأن حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم، إنّها استدعت السفير الصيني للتعبير عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في منطقة «شينجيانج»، الغربية، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

سويسرا تجري حوارًا بناءً مع الصين

وذكرت الوزارة أن سويسرا مقتنعة بأن أفضل طريقة لحماية مصالحها واحترام الحقوق الأساسية، هي إجراء حوار حاسم وبناء مع الصين، كما استشهدت بتقرير صدر الأسبوع الماضي، عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأويجور وغيرهم من المسلمين في شينجيانج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

ونفت وزارة الخارجية الصينية هذه المزاعم ووصفت تقرير الأمم المتحدة بأنه غير قانوني وباطل تماما، ومن جانبها، سارعت سويسرا المحايدة علي حبل مشدود دبلوماسيا مع بكين، مما قلل من احتمالات تبني العقوبات الغربية ضد الصين بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان حيث تتبع سويسرا مسار خاص مع بكين.

سويسرا تعبر عن رفضها لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان

وعند الكشف عن استراتيجية جديدة بشأن الصين العام الماضي، أعلنت سويسرا عن القليل من التغييرات الملموسة في السياسة وشددت على أهمية العلاقات الثنائية، لكنها تحدثت بصراحة عن رفضها لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان أكثر مما كانت تميل إليه في الماضي.

بكين أكبر شريك لبرن

وفي عام 1950، كانت سويسرا واحدة من أوائل الدول الغربية التي اعترفت بالصين الشيوعية، ومنذ عام 2010، كانت الصين أكبر شريك تجاري لها في آسيا وثالث أكبر شريك لها على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ودخلت سويسرا اتفاقية التجارة الحرة الثنائية حيز التنفيذ في يوليو 2014، وأطلق البلدان هذا العام منصة مشتركة لإدراج الأسهم والتداول.