الصين: ارتفاع ضحايا زلزال جنوب البلاد إلى 82 قتيلا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 82 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة «تورنتو ستار».

وأفادت وسائل إعلامية محلية، أنه تم نقل أكثر من 20 ألف شخصا إلى ملاجئ مؤقته وسط الانهيارات الأرضية وانهيار المباني في المنطقة الجبلية بمقاطعة «سيتشوان» في الصين.

وأشارت الوسائل الإعلامية، إلى سقوط أمطار غزيرة اليوم حتى الجمعة، مما يزيد من صعوبة إنقاذ المتضررين من الزلزال.

وذكرت التقارير، أنه يوجد نحو 35 في عداد المفقودين، بينما تم نقل 275 إلى المستشفى متأثرين بجروحهم من الزلزال الذي بلغت قوته نحو 6.8 رخيتر.

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصينية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا في لودينج وعلى بعد 180 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الإقليمية تشنجدو، كما تم رصد الزلزال عند خط عرض 29.59 درجة شمالًا وخط طول 102.08 درجة شرق.