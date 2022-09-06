الصين تحارب الجفاف بالأمطار الصناعية.. 75 رحلة جوية لمدة 211 ساعة

ذكرت الأرصاد الجوية الصينية، اليوم، أنَّ الصين استخدمت الأمطار الصناعية بداية من شهر أغسطس من أجل مساعدة مقاطعات تعرضت لموجات الجفاف، وذلك بحسب وكالة «شينخوا»، مبينة أنَّه من يوم 1 حتى يوم 30 أغسطس، جرى تسيير 75 رحلة جوية لمدة 211 ساعة، ساعدت خلالها في استمطار السحب في المناطق الجافة مثل مقاطعات هوبي، وشونجكين، وخنان وشنشي.

وقال جاو جاكيانج مدير وكالة الأرصاد الجوية الصينية إنَّ هذه العملية غطت 1.45 مليون كيلومتر مربع.

ارتفاع درجات الحرارة مع الجفاف والسيول

وقال علماء إنَّ ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف والسيول أصبحت ظاهرة متكررة، وأصبح أثرهم أشد قسوة بسبب التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية، ونقلت وكالة «برس فرانس» عن جانج ديكوان، المسؤول في مركز المناخ الوطني الصيني أنَّ «تقلب الطقس هو تحذير لنا لاستيعاب أسباب التغير المناخي وتحسين قدرتنا على التأقلم معه من جميع النواحي».

الصين تشهد أسوء موجة جفاف

وتشهد الصين أطول وأخطر موجة جفاف على الإطلاق بسبب الحرارة الشديدة، وارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من هطول الأمطار في الآونة الأخيرة، مع تعرض البلاد لأسوء موجة جفاف على الإطلاق بعد 70 يومًا من بداية ارتفاع شديد لدرجات الحرارة، ونقص في معدلات سقوط الأمطار.

وذكر وزير الزراعة الصيني، أنَّ البلاد قد شهدت أطول فترة لارتفاع درجات الحرارة منذ 60 عام، حيث وصلت درجات الحرارة الى 40 درجة مئوية، وذلك بحسب صحيفة «إنديا توداي».

جفاف «اليانجتسي» يؤثر على الطاقة والزراعة

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنَّ الموجة الحارة في الصين، وقلة سقوط الأمطار، قد نتج عنهما جفاف غير مسبوق في نهر اليانجتسي، الذي يعد أطول أنهار الصين وآسيا و ثالث أطول أنهار العالم، ومع جفاف النهر، قد تفقد بكين الطاقة الكهرومائية، ومع 70 يومًا من الموجة الحارة، فسدت بعض المحاصيل الزراعية، كما حدث نقص شديد في مياه السدود.