الآثار المستردة: استعدنا أكثر من 29 ألف قطعة منذ 2011 حتى الآن

قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إنّ مصر تولي اهتماما كبيرًا بملف استرداد الآثار، ففي العام الماضي استردت مصر أكثر من 5 آلاف و363 قطعة أثرية، كما استردت في بداية هذا العام مجموعة كبيرة ومميزة من القطع الأثرية، مشددًا على أن التجربة المصرية في استرداد الآثار رائدة، وتحاول الدول التي تعاني من تهريب آثارها استنساخها.

تحقيقات مستمرة

وأضاف «عبدالجواد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مجموعة القطع الأثرية الأخيرة خرجت من مصر في فترات سابقة والتحقيقات مستمرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن 16 قطعة مميزة بينها 6 قطع كانت معروضة عرضا متحفيا في متحف المتروبوليتان في أمريكا و9 قطع بحوزة أحد رجال الأعمال، حيث يحوز قطع أثرية من اليونان وإيطاليا وتركيا والعراق وسوريا، وتم استرداد الـ9 قطع المصرية».

وتابع مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار: «تعاونا مع أمريكا ومكتب المدعي العام الأمريكي لولاية نيويورك وسيتم تسليم القطع إلى القنصلية المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وعموما، فإن هذه القطع تنتمي إلى حقب تاريخية مختلفة يرجع بعضها إلى عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر وبداية العصر اليوناني الروماني».

العملة الذهبية الخاصة ترجع إلى العصر البطلمي

وأوضح شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار أن العملة الذهبية الخاصة ترجع إلى العصر البطلمي، وتمثال البرونز يرجع إلى العصر البطلمي ومجموعة أخرى من القطع ترجع إلى العصور المتأخرة.

وأشار إلى أنّ الإدارة تتابع كل ما يتم عرضه من آثار مصرية سواء في صالات المزادات أو ما يتم ضبطه في المطارات والموانئ العالمية أو ما يعرض في المتاحف، وتم استرداد أكثر من 29 ألف و300 قطعة أثرية منذ 2011 حتى الآن.