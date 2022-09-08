مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس في كرداسة

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بصعق كهرباء في كرداسة، وكشفت تحريات رجال المباحث أنها أثناء غسيل الملابس في «الغسالة»، أصيبت، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمصرع ربة منزل في كرداسة

تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا بمصرع ربة منزل داخل مسكنها في كرداسة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص، أن ربة منزل كانت تقوم بغسيل الملابس داخل الحمام وأثناء تشغيل «غسالة الملابس» أصيبت بصعق كهربائي أدى إلى وفاتها.

لسعة في اليد اليمنى

بمناظرة الجثة تبين وجـود لسعة في اليد اليمني، وعدم وجود اي إصابات أخرى ظاهرية، وأكدت التحريات أن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية، وجرى إخطار اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

نصائح لتجنب الصعق الكهربائي في المنزل

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد وجهت العديد من الإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها من جانب المواطنين، حتى لا يتعرضوا لحوادث الصعق الناتجة داخل المنزل ومن أبرزها:

1- تجنب زيادة الأحمال الكهربائية على مختلف المقابس والوصلات الكهربائية.

2- تجنب عبث ولعب الأطفال الصغار في مقابس الكهرباء.

3- عدم التعامل نهائياً مع الأجهزة الكهربائية من خلال أيدي مُبللة.

4- تجنب الاستخدام غير السليم لمختلف الأسلاك وكابلات التمديد.

5- عدم وضع المصابيح الكهربائية نهائياً بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.