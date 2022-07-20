صعق كهربائي ينهي حياة سيدة سودانية في مدينة أكتوبر

أصيبت سيدة سودانية بصعق كهربائي نتيجة تسريب صرف صحي أمام العقار بمدينة أكتوبر، امتد إلى الطابق الأرضي، وأثناء فصل التيار أصيبت بصعق كهربائي أدى إلى وفاتها.

تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا من مستشفى أكتوبر العام، بوصول سيدة سودانية الجنسية، 42 عاما، متوفاة، إثر صعق كهربائي.

تسريب صرف صحي عمومي أمام العقار

بالانتقال و الفحص تم التقابل مع زوجها و3 من الجيران الذين قرروا بحدوث تسريب صرف صحي عمومي أمام العقار سكنهم بمساكن عثمان، امتد إلى الشقق بالطابق الأرضي، وحال قيام المتوفاة بفصل التيار الكهربائي تعرضت للصعق ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.