صعق كهربائي ينهي حياة طفلة في المنصورية بالجيزة

أصيبت طفلة بصعق كهربائي في قرية المنصورية بمحافظة الجيزة، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بإصابة طفلة بصعق كهربائي، أنهى حياتها في قرية المنصورية، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية.

وأشارت التحريات والمعلومات، إلى أن الضحية عمرها 4 سنوات، فارقت الحياة متأثرة بصعق كهربائي أصيبت به.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، فقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.