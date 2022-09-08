انتشال جثماني غريقين في شاطيء النخيل خلال ثالث أيام نوة غسيل البلح

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين في محافظة الإسكندرية، جثماني اثنين من الغرقى بشاطئ النخيل، خلال ثالث أيام نوة غسيل البلح، بعد غرق الاثنين أمس، الأول عقب نزوله للبحر مباشرة، فيما غرق الثاني أثناء البحث عنه، رغم غلق الشاطئ وتحذير النزول فيه.

الواقعة بدأت حين تلقى الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارًا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى حازم عمرو جابر البنداري، 19 سنة، لقى مصرعه غرقًا فى شاطىء النخيل عند الحاجز الثالث في حدود الساعة السادسة صباحًا.

تفاصيل انتشال غريقي شاطئ النخيل

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير، إنّه أخطر كافة الغواصين في الإسكندرية بمجرد وصول البلاغ إليه، لسرعة الوصول إلى مكان الغريق، أملًا في انتشال جثمان الشاب سريعًا، إلا أنهم فور الوصول تبين وقوع غريق آخر يدعى «بكار»، ويبلغ من العمر 38 عامًا، من أقارب الشاب الغريق، غرق في أثناء محاولته إنقاذ قريبه.

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنّ عدد كبير من فريق غواصين الخير، توجهوا بالأمس للبحث عن الجثمان فور توجيه النداء لهم، لكن لم يتمكنوا من العثور على الغريق، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، قبل أن يظهر جثمان غريق شاطئ النخيل، صباح اليوم، ويتمكنوا من انتشاله.

تحذيرات من شاطئ النخيل

وأكد «المالحي» أنّه يجب على المصطافين الالتزام بالتعليمات حفاظًا على حياتهم، لافتًا إلى أنّ الأمواج مرتفعة منذ أمس الأول، وتبعها تحذيرات بعدم النزول، ورغم غلق شاطئ النخيل، إلا أن البعض تسلل لدخوله، من أجل الاستمتاع مما تسبب في وقوع حوادث غرق.