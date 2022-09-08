الصور الأولى لمصابي انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة.. رفع آثار الحادث

حصلت «الوطن» على صور حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 50 طريق «رأس غارب - الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، والذي أسفر عن إصابة 49 شخصا كانو في طريقهم إلى مدينة الغردقة السياحية، وانتهت الرحلة بانقلاب الأتوبيس بصحراء البحر الأحمر.

إعادة تسيير حركة الطريق

وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية وأجهزة مدينة رأس غارب إلى موقع الحادث، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج، ونجحت أجهزة البحر الأحمر في إزالة آثار الحادث ورفع الأتوبيس من على الطريق باستخدام ونش، بالتنسيق مع إحدى الشركات البترول العاملة في المنطقة وإعادة تسير حركة السيارات بالطريق.

إصابة 49 شخصا في حادث بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بحادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «الزعفرانة - رأس غارب» بالكيلو 50، وتبين إصابة 49 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.