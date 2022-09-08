رئيس جهاز مدينة العبور: تخصيص وقت يومي لحل مشاكل المواطنين

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جرى تخصيص وقت يومي للاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين والعمل على حلها، فضلا عن وضع القواعد التي تؤثر بشكل إيجابي عليهم، وتوضيح زمن حل المشاكل، بالإضافة إلى تلقي مقترحاتهم وطلباتهم.

«الغيطي»: نعمل على تلبية طموحات المواطنين

وأضاف «الغيطي» في حوار مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج «حال بلدنا» على «راديو 9090»، أن المواطنين لديهم العديد من الطلبات والطموحات التي نعمل على تحقيقها، مشيرًا إلى شرح العوائق التي تقف أمام تحقيق بعضها وتوضيح الإمكانيات المتاحة، قائلا: «بتواصل بشكل مباشر مع المواطنين لو في عوائق بنوضحلهم، ممكن نعمل كذا ونأخر كذا لحين توافر اعتماد مالي».

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تخصيص ساعتين لحل المشاكل من الثامنة وحتى العاشرة صباحا، فضلا عن تخصيص الوقت من 3 إلى 4 الاستماع لطلبات المستثمرين، بجانب عقد اجتماع عام كل شهرين بمدينة العبور يتم عنه الإعلان مسبقًا، للوقوف على حجم الجهود المبذولة والمستهدفة.