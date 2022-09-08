وزير الإنتاج الحربي: نعمل بفكر متطور.. ونعتز بثقة المواطنين في منتجات شركاتنا

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي»، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجولة، بالاطلاع على عرض تقديمي عن أنشطة الشركة والمشروعات التي تشارك في تنفيذها في الوقت الحالي، والموقف التنفيذي لهذه المشروعات، إلى جانب خطط التطوير والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها، لصالح عدد من الجهات بالدولة خلال الفترة المقبلة.

إنتاج منتجات مدنية بجودة عالية

وأوضح الوزير محمد صلاح، أنّ شركة المعصرة للصناعات الهندسية أنشئت عام 1952 بهدف تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر المتوسطة ثم بدأت في ستينيات القرن الماضي، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة في متناول يد الأسرة المصرية وكذا المشاركة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

وتابع الوزير، أنّ الشركة متخصصة في تصنيع عدادات الكهرباء والمياه والغاز الذكية ومسبقة الدفع، التي يجري تطويرها بشكل دائم للتوافق مع التكنولوجيات العالمية الحديثة، وتعتبر الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج مهمات الرباط المسامير لخطوط السكك الحديدية، كما تنتج مكامير الفحم الحاصلة على شهادة التوافق البيئي من جهاز البيئة طبقا لقياسات الأمان، ومحارق النفايات الخطرة وأفران تصنيع الفخار، ولها دور مهم في ترشيد استهلاك المياه من خلال ما تنتجه من موفرات المياه الذكية.

مكافحة الفيروسيات

ولفت صلاح، إلى أنّ الشركة كان لها دور رائد ومتميز منذ بداية ظهور جائحة كورونا، من خلال توفير منتجات تساهم في مكافحة الفيروس، مثل المطهرات والمنظفات والكمامات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمعصرة للصناعات الهندسية، مع إحدى الشركات الإيطالية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أنّ الشركة «45 الحربي» شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال استحداث أفضل المعدات والتسلح بأحدث التقنيات التى تساعد على نمو الصناعات الهندسية التى تحتاج إليها الدولة في عمليات التنمية والتوسع العمراني في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكد الوزير محمد صلاح، حرص الوزارة على الانفتاح للتعاون مع القطاع الخاص المصري بجميع الأشكال بما يدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، وتم خلال الزيارة تفقد مقر شركة المعصرة جاز مترو والتي تم إنشائها بالتعاون بين الشركة «مصنع 45 الحربي» وشركتيّ جاز مترو للصناعات والسويدي إليكتروميتر لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، وتم تفقد المعصرة جاز مترو بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الذي أكد أنّ الشركة تعتبر خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال استغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية الكبيرة لدى وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الحديث مع العاملين بالشركة «مصنع 45 الحربي» عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدا ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير، مشددا على إيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار وإمكانيات ذوي الخبرة وأهمية نقل معارفهم لشباب المهندسين والفنيين، مشجعا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي بشكل عام.

الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية

وخلال التفقد، أصدر الوزير محمد صلاح عدد من التوجيهات أبرزها ضرورة الحفاظ على التكامل مع مختلف الشركات والوحدات الشقيقة للشركة «مصنع 45 الحربي»، والسعي نحو فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار مع القطاع الخاص المحلي ومختلف الشركات العالمية، وأهمية الإلتزام بالمخططات الزمنية للإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مشددا على حرصه على متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بجميع الجهات التابعة لضمان نهوها في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المعهودين في الإنتاج الحربي مشيرا إلى الاعتزاز الشديد بثقة المواطنين في منتجات الشركات التابعة.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزير محمد صلاح أكد خلال الجولة التفقدية، حرص الوزارة لتطوير خطوط الإنتاج وتحديث الآلات والمعدات بالجهات التابعة بشكل مستمر لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، ويتم العمل بفكر متطور لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة، كما أكد الوزير أنّ وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتماما خاصا بالاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريبه وتنمية مهاراته.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي في الزيارة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس عماد فوزي رئيس قطاعات المشروعات والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والمحاسب سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، والمهندس عزت عبدالعزيز رئيس قطاع سلاسل الإمداد بالهيئة.