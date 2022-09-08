التنمية المحلية: استثمارات تطوير منظومة المخلفات بأسوان وصلت لـ56 مليون جنيه

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان، بلغت نحو 55.635 مليون جنيه.

البنية التحتية لمنظومة المخلفات

وأعلن وزير التنمية المحلية، تسليم المحافظة اليوم الخميس لمعدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة أسوان، وهي عبارة عن لودر سعة 1.3م3، ومكبسين سعة 18 م3، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمعدات 7.5 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

تحسين مستوى النظافة

وأوضح آمنة، أنّ المحطة الوسيطة المتحركة الجديدة ستساعد المحافظة لنقل التولد اليومي من مدينة أسوان، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة.

رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ المحافظة تسلمت خلال الفترة الماضية سيارتي قلاب سعة 40 طنا وعدد 2 لودر سعة 1.3م3 بتكلفة 5,9 مليون جنيه، كما جرى تسليم المدفن الصحي بمدينة إدفو بتكلفة بلغت 20.5 مليون جنيه، ورفع التراكمات التاريخية بمدن (نصر النوبه – بلانة – كوم إمبو) بتكلفة بلغت 135,3 مليون جنيه، وسيتم خلال الفترة المقبلة توريد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو – كوم إمبو – نصر النوبة، لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 15 مليون جنيه.